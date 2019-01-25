爭取日本挺台加入CPTPP 謝長廷：謹慎觀察日食公投影響

2019-01-25 21:21

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕駐日代表謝長廷25日表示，CPTPP於19日召開首次委員會決定接受新會員加入，代表處能做的就是拜託日本基於台日長久以來的友好支持台灣加入，但日方會不會把日食公投拿來當做反對的理由，必須要很謹慎觀察，謝長廷指出，CPTPP是代表處的重點工作之一，這個議題對台日關係也是一項挑戰。

去年11月，台灣通過公投繼續禁止日本5縣食品進口，日本外相河野太郎表示，如果因為此事台灣無法加入CPTPP，將令人遺憾。謝長廷表示，CPTPP委員會決定只要貿易自由度到達標準，有自由貿易共同理念的國家都可加入，我們認為自己符合標準，但日方對自由度的判斷標準，是否會把我們禁止日食進口列入考量，要很謹慎觀察。

謝長廷表示，CPTPP新會員加入採共識決，也就是必須由所有成員會同意，我們要先和每個成員國家交涉，駐日代表處就是拜託日本維持長久以來的友好和支持態度支持我們加入，代表處會努力解釋，做一些類似補救的措施，懇切說明。

被傳與高層溝通不良 「假消息」

謝長廷25日與台媒駐日記者茶敘，除了CPTPP之外，他也針對部分媒體指他和高層溝通不良的報導，澄清這是「假消息」。謝長廷表示，有消息說他跟國安高層溝通不良，所以副代表郭仲煕被換掉，也有一位媒體人說高層對他不滿意，所以用蔡明耀出任副代表來架空他，謝長廷表示，放話的人怎麼得知高層跟他不和，他一定要比高層更高層，不然怎麼會知道，但是「比高層還高就是上帝」，所以這是假消息。

謝長廷還表示，每次回去幾乎都有見到總統，跟她說明日本現在遇到的問題還有代表處在做的事情，其實無所不談，沒有什麼溝通不良的問題。外交部長跟他也有通電話，隨時都有簡訊，所以說跟高層溝通不良完全不是事實。

稱讚蔡明耀經歷幹勁 是一股助力

對於蔡明耀出任副代表，謝長廷表示，蔡明耀工作經歷和幹勁、企圖心都受到肯定，他來當然是一股助力。這個人事的安排更早就決定了，且在發表前已徵詢他的意見，謝長廷說，他曾告訴部長，歡迎蔡明耀出任，但希望新任副代表能了解並配合他現在要做的事和方針，經過長部長轉告，蔡明耀也說會全力配合。

至於郭仲煕調任台灣日本關係協會秘書長一事，謝長廷表示，秘書長是主管職並非降調，有人說郭希望調任橫濱處長，但如果去橫濱也可以被解釋為降調，大阪的處長調來當公使，當公使的被調去橫濱一定又是大作文章，所以要做文章，怎樣調都有話說。謝長廷還表示，郭仲煕調關係協會秘書長，對他而言，以後的聯絡更直接更方便。

謝長廷表示，部分媒體說他和高層溝通不良，還說日本人對他很不滿，但卻提不出是誰說的，這對他很傷，「結論是他們希望我快下台」。他還表示，關於下台的事，如果大家靜一下他是可以考慮的，但以假消息幾近羞辱的狀況下，如果這樣下台也很奇怪，對台灣的文化也很不好，所以他沒有這種考慮，但如果是總統、院長、部長要他下台，他當然是隨時可以下台，這是沒有問題的。謝長廷表示，一些反對的、反日的一直用激將法，說部長管不了，說總統、院長不敢調，一直刺激人性弱點也許能達到目的，但即使達到目的，他們的指控也都不是事實。

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