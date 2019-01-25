美商會對台灣前景有信心 總統府整理出報告5大重點！

2019-01-25 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國商會1月23日發布「2019商業景氣調查」報告，內容對台灣未來3年的前景有信心！而「總統府發言人」臉書粉專也發文，幫大家整理好報告裡面共有5大重點！

「總統府發言人」表示，相信大家一定沒時間看完長達16頁的英文報告，媒體上也只有片段訊息（也太片段了！），而為了給大家最全面、最正確的資訊，因此整理了5個重點告訴你！

1.雖然對今年美商經濟景氣信心略為下降，但是，有53.6%的美商對台灣未來3年經濟展望有信心，比去年提升3.4%。

2.影響今年經濟預期的因素，主要有5項：美中貿易戰、中國對台灣壓力、網路安全威脅、「美國優先」貿易政策、智慧財產權侵害等。其中，有81%的美商在意美中貿易戰、79.3%在意中國對台灣壓力，是最主要的兩個因素。

3.超過80%的美商對於未來1至3年的獲利增加有信心，有88.8%的美商預期未來一年僱用人數將增加或維持不變。

4.約60%美商認為「5+2產業創新計畫」和「前瞻基礎建設計畫」有利於經濟正向發展。

5.有86.6%的美商關心台灣的電力供給是否充足，也有63.1%的美商認為2025非核家園會影響企業擴張，但是，重點在於穩定的能源供應政策，而非何種供應形式。

「總統府發言人」強調，美商對台灣有信心，台灣人對自己要更有自信！

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