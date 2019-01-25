台灣對中國廣播？統促黨稱破獲機房 影片曝光被笑翻

2019-01-25 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨職員李承龍在臉書上爆料，近期內美國致電「指名要聯絡我」，向他表示在台灣苗栗、屏東有地下電台，長期接受美國人造衛星訊號，對中國播音；事件曝光後引發網友哄然大笑「到底在說什麼」。

統促黨李承龍、白茉莉等人在臉書上指出，統促黨「對抗法輪功」聲名遠播，因此美國方面有知情人士特別致電，向統促黨透露美方「主導」該團體在台灣苗栗、屏東各設置地下電台，透過共40幾支天線接收美方衛星的訊號，對中國進行廣播。

統促黨人士表示，他們過去曾與法輪功有「交手經驗」，他們認為該團體是「美國的打手」，對中國做出的指控全都是造謠抹黑，也讓台灣無法與中國統一，統促黨派出4人做田野調查並拍攝影片，可見李承龍站在幾根鐵枝前宣布他們破獲地下電台機房，並怪罪法輪功團體。

臉書社團「爆政公社」網友們聽聞統促黨竟接獲美國致電，更看見李承龍訴說台灣對中國廣播之事，深感搖頭，質疑「中國聽得到台灣廣播電台？」，更有人指出，苗栗長期為藍營執政，「怎麼可能有這種事情」，也有網友認為「美國打電話給他？他哪位啊？」。

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