稱蔣介石對台灣「功大於過」 馬英九：有個紀念堂應不為過

2019-01-25 19:47

〔記者施曉光／台北報導〕資深藝人鄭惠中不滿去蔣、中正紀念堂轉型，竟突襲掌摑文化部長鄭麗君。對於蔣介石一生功過定位，前總統馬英九今晚（25日）接受廣播節目專訪時說，蔣介石對台灣有功也有過，但對有人稱蔣介石是二二八事件元凶的說法，他認為「有點過頭」，蔣介石雖有責任，但絕非元凶，而且對台灣「功大於過」，「有一個紀念堂應不為過」。

馬英九還說，台灣在日本統治時期的選舉只是「鳥籠選舉」，反觀蔣介石來台後，民國39年台灣在花蓮縣舉行第一次的基層民主選舉，由人民選舉縣長、議員，這也是中華民族的第一次民主選舉。

對於綠營要追究加害者責任，馬英九說，多年來在文獻中都找不到蔣介石下令鎮壓二二八的證據，而且當年蔣介石還交待從寬處理，不得報復。

談到二二八死亡、失蹤人數，馬英九說，雖然過去有估計多達2萬多人，但根據二二八基金會13年來受理申報結果，總計死亡、失蹤人數只有865人，他強調，由於過去證據不容易找到，所以用二二八事件發生到當年3月9日國軍在基隆上岸，總共10天期間，只要死亡或失蹤都一律算受害者，而且政府一再延後申報期限，家屬如果知道，很少不會來申請，而且他問過很多二二八家屬，不來申報的情況應該不太可能。

馬英九指出，蔣介石在中國與台灣縱橫數十年，怎麼可能只有功沒有過，或沒有功只有過？蔣介石光復台灣，打贏八二三砲戰、古寧頭戰役，推動土地改革、9年國教等都是功，二二八事件則是過，但他認為所謂元凶的說法「有點過頭」。

他說，蔣介石雖有責任，但絕非元凶，而且在當年時代背景下，中共動不動要血洗台灣，難免會發生白色恐怖，但政府這幾年都已經認錯、道歉、建碑，還訂定國定假日及賠償，白色恐怖與二二八事件賠償金額共達270億元，這些事情蔣介石是決策者，當然要負責，但也已經付出代價。

對於過去扁政府把中正紀念堂的「大中至正」牌匾拿下來，改成「自由廣場」，馬英九說，他曾經問過一些老兵，如果維持「自由廣場」，對蔣介石是褒還是貶？這些老兵都說是褒，況且「大中至正」4字在清朝時是放在李蓮英的墓碑，所以不是非用不可。

對於中正紀念堂是否應該廢除，馬英九說，蔣介石對台灣「功大於過」，「有一個紀念堂應不為過」，如果大家還是覺得應該功過併陳，不仿可以在展覽館中把一些蔣介石被批評的內容也放進去，他還強調，「如果沒有蔣介石，台灣老早就沒了。」

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