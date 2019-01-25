林燕祝連發2篇文談NGO 網友驚覺她還是不懂

2019-01-25 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議員林燕祝日前在議會質詢指稱「有一個團體叫NGO」，被基進黨南市黨部「提醒」NGO不是團體而是英文縮寫，林燕祝連發2篇文反擊，遭網譏「感覺還是不懂NGO是什麼。」

臉書粉絲專頁「基進黨台南黨部」小編先後發文，指出林燕祝誤將NGO視為一個團體，並教導林燕祝助理使用「正確的關鍵字」Google，就能找到對應的社福團體資訊。

林燕祝也同步在個人及粉絲專頁上貼文，表示自己因一時情急而用辭錯誤，不過也舉出《聯合新聞網》23日的新聞，向基進黨反擊說「報導針對NGO組織，亦陳稱NGO為『團體』，請貴黨一視同仁向聯合新聞指正其陳稱NGO為『團體』這個錯誤實在太過可笑，應予改正。」似乎又搞錯問題癥結點不在「團體」或「組織」稱法，而是NGO並非「一個」團體。

林燕祝又於今（25）日發文，「社會局安置機制應予再行檢討」，除了詳細公開個案受虐過程，引起一片撻伐之外，文末她話鋒一轉，再度抨擊：基進黨「小編」戲稱本人之「小編」搜尋能力不佳，本人之「小編」一笑置之，仍因基進黨「小編」誠如海濤法師所述「眼睛業障重」，請基進黨「小編」吃完葉黃素後再行查看本人FB之PO文...（下略）等猶如「繞口令」般文句，砲轟基進黨。

網友留言「你真是夠了，夠了沒啊」、「 依你這篇的見解，感覺還是不懂NGO是什麼啊」、「有錯就道歉很難嗎？」、「助理不要越補越大洞阿⋯」等，還有人標記中國國民黨台南市黨部求救，「誰來阻止這場鬧劇&災難啊？」

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