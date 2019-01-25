1條道路工程分3標皆同一廠商得標 議員質疑

2019-01-25 21:28

〔記者李立法／屏東報導〕總經費3億2千多萬元的屏東市瑞光路延伸闢建工程，全長3千8百多公尺，分成3個標案施工，縣議員蔣家煌發現均由同一家廠商得標，在議會提出質疑；發包單位營建署南工處表示，分標是基於良性競爭提高施工效率考量，開標結果沒想到會由同一家廠商得標，品質及進度一定會嚴格把關。

蔣家煌指出，去年3月動工的瑞光路延伸工程，連接民生路與復興南路，歸來地區的交通將更為便利，備受居民期待，對施工期間重車進出的困擾也多所容忍，發包單位為了要提高施工效率，將該道路工程分成3標進行，希望透過不同得標廠商，相互競爭，加快速度，這應該是好事。

但是他卻發現，該3個標案均由同一廠商得標，「怎麼會變成這樣」？令人不解，能否如期趕在今年底前完工通車，引起地方民眾質疑。

營建署南區工程處屏東工務所表示，路寬18公尺的瑞光路延伸工程，採公開招標，無法限制合格廠商投標，開標後才發現3個標案均由同一家廠商得標，但不致於影響施工進度，該處已協調台電、電信等各管線單位配合施工，應能趕在年底前完工通車。

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