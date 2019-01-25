林燕祝臉書「詳細公開」個案受虐過程 網友氣炸檢舉

2019-01-25 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議員林燕祝日前為一件疑似虐嬰案發聲，但在臉書直播處理過程，曝光個案背景和社會局人員手機號碼，遭到不少NGO組織（Non-Governmental Organization，非政府組織）抗議，認為民代不該變成網紅。對此，林燕祝今天（25日）再透過臉書詳細公開個案受虐過程，網友看了氣炸紛喊，「請妳馬上下架這則資訊，這樣做只是二度傷害個案！」

林燕祝22日曾強調，她並未討論相關個資及曝光當事人面貌。今仍守她所稱的「未討論相關個資及曝光當事人面貌」底線，詳細公開個案受虐過程，包括鉅細靡遺地陳述個案遭強制性交的細節，再次呼籲「應主張修法對虐童者處以重刑。」

網友看了傻眼狂轟，「知法犯法，最差示範」、「請大家向FB檢舉下架」、「您知道NGO為何大聲疾呼不要用這種方式揭露事件過程嗎？請您好好保護好這位黃姓男童，別讓他看到您這篇鉅細彌遺的文字陳述，以免他心理再度受傷！」、「原來議員可以不理會職業倫理跟保密原則啊」、「議員，你這是在幹嘛？小孩早晚受到傷害」、「描述的這麼鉅細靡遺，您真的想要保護孩童嗎？不怕孩童看到這個再次二度傷害嗎？」、「請刪文。謝謝。很引人反感的文章」、「人家兒童的隱私，你憑什麼具體描述！」

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