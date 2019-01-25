北院科長驗票後病逝 丁律：跟我們沒有關係

2019-01-25 18:13

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中不服選舉結果，聲請重新計票並提選舉訴訟；但台北地院驚傳，負責調度驗票人員的民事科長林梅珍，驗票期間爆瘦8公斤，疑似積勞成疾，上週五雖緊急掛急診，仍被檢查出感染革蘭氏陰性菌，引發敗血症，昨天上午病逝台大醫院。全案今天再開，丁營律師王寶蒞強調，「跟我們沒有關係」。

昨日傳出林姓科長病逝後，外界也質疑，丁選後做法同時引發基層幹部壓力；但王寶蒞稍早否認有關係，並澄清，他其實認為行政人員很辛苦，因此不再作任何回應。

至於庭內，王寶蒞表示，原聲請重新勘驗7個工作日的選舉人名冊，但因全部勘驗會浪費司法資源，因而改聲請去年12月3日至5日，原因在於，驗票前3天因法官與書記官不熟練驗票操作，總共約有3至4百本。據悉，包括士林、內湖、大安與文山等區均在重新勘驗範圍內。

此外，就傳訊證人部分，王寶蒞認為合議庭應准許傳喚林姓女證人，王解釋，林女選票確實遭胞妹領走，且選舉人欄位末有手寫文字註記，卻沒有任何擔保或蓋章、簽名，因此認為有必要當面釐清；但北市選委會律師盧柏岑否認有傳喚必要。

另就棄保效應部分，丁營再度強調，有些選民在投票前知道開票情形，就會導致棄保效應，將手中原要投給民進黨候選人姚文智的票，投給柯文哲；不過，盧柏岑依據投票趨勢圖辯稱，投票時間越晚，柯、姚得票率越低，得票率高的反而是丁。

法官見雙方激烈爭論，未表任何意見，庭末諭知下週三雖不開庭，但會勘驗選舉人名冊；再度開庭則是下月15日，屆時將傳丁營聲請傳喚北投區104號投開票所翁姓選務人員，因他曾見選舉當日即便有警員在場，仍有選民不斷插隊，但也傳北市選委會聲請的同開票所葉姓主任委員。

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