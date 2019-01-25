不贊成長時間駕駛 林佳龍要求公布10休1客運業名單

2019-01-25 18:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節疏運是交通部現階段施政重點，對於客運業實施工時彈性10休1，交通部長林佳龍表示，政府務實面對因應國人在連假期間返鄉、收假及旅遊的交通需求，也理解客運要提高疏運量，排班需要有彈性；但安全不容打折，他不贊成讓司機長時間駕駛。因此，林佳龍特別提出3點要求，除業者排班盡量朝符合原勞基法規範的「7休1」方案排班，若要變動除須依法經工會同意或勞資協商，並對外公開採用10休1業者資訊給民眾知道。

春節疏運在即，林佳龍日前視察公路總局「車輛動態資訊管理中心」時，特別關切客運駕駛員的工時及安全，林佳龍表示，重視駕駛勞動權益，就是重視道路安全，而安全不容打折，要求相關單位善盡監管責任。林佳龍也說，鬆綁工時非長久之計，客運駕駛缺工導致過勞，過勞再導致危險駕駛，又因危險駕駛而更缺工，形成惡性循環；交通部會盡速研擬短、中、長期的策略，協助客運產業，提出有效的人力補充改善方案，以突破僵局，解決結構性問題。

對於勞動部經過勞資協商、法規會研商後，已公告實施「10休1」的彈性工時鬆綁方案，林佳龍也提出3點要求，第一，要公總與客運業者溝通、宣導，盡可能朝7休1方案排班，若要變動須依法經工會同意或勞資協商。第二，採用「10休1」鬆綁方案的業者資訊，需公開讓民眾知道，保障消費者知與選擇的權利。第三，要求各客運業者，提報春節期間的駕駛員排班班表，並定時更新、落實檢核，督促其做好駕駛員疲勞管理及臨時代換班機制。

公路總局表示，現已要求業者事先提報駕駛人出勤表，每日下午5時更新次日出勤表；疏運期間則將透過動態系統，查核出勤狀況及監視是否有行車異常，有狀況會立即督導業者改善，也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

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