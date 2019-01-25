拚補選 王義川請「型男市長」幫拉姊妹票

2019-01-25 17:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第五選區立委補選倒數2天，民進黨籍候選人王義川請到新竹市長林智堅陪掃年貨大街，王義川稱自己不懂穿衣術，只會「亂穿」，請到型男市長「小智」指點型男穿衣術外，更盼借重他的高人氣「擄獲姊姊妹妹的票」。

王義川指出，選前倒數計時36小時，他說，這場賽局已打完「9局上半場」，今天再請來「小智」來幫輔選，相信已追平分，站上一壘，明天會邀前後任行政院長賴清德及蘇貞昌來加持，相信分數會超前分，相信週日投票日一定可以擊出最後一支安打，能以10比9反敗為勝。

今天下午，新竹市長林智堅特地請假從新竹趕到台中陪王義川掃街，王義川指出，自己常被幕僚笑衣服都亂穿，這次請出「型男小智」來幫忙，盼助攻提升人氣，「幫忙擄獲一些姐姐妹妹的心」，把票投給他，再傳授型男穿著藝術。

林智堅則指出，王義川年輕有為，跟他一樣都是6年級生，但王義川是台中立委補選候選人中唯一兼具交通跟工程專長的候選人，且曾有在立法院國會辦公室擔任主任的工經驗，未來前進立法院一定可以十分熟悉。

林智堅指出，王義川還曾擔任台中市交通局長，對於大台中所需要的整體交通建設及解方均十分熟悉，也向選民推薦民眾選票支持好人才。

至於穿衣的哲學，林智堅指出，作為一個優質專業的立法委員，穿衣哲學並不重要，重要的是對交通以及大台中未來需要的建設、哪裡可以爭取到經費等均十分清楚，王義川一定是稱職的立法委員。

林智堅籲選民27日票投3號王義川，讓王義川能進入立法院，為大台中爭取更多的經費做建設，並且守護大台中的山手線。

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