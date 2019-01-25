柯文哲透露年後要開「政治課」 柯粉期待、網友狂噓

2019-01-25 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕被外界視為是2020年總統熱門人選的台北市長柯文哲，在今年對於兩岸議題上的回應頻頻失分，繼日前酸總統蔡英文回擊中國領導人習近平的談話是「一日行情」後，近日又以「強盜說」比喻美中台關係而挨轟。柯文哲昨天則在IG透露，農曆年後要開一堂「用科學看政治」的課，柯粉大多表示期待，但PTT網友卻是噓爆。

柯文哲昨（24日）天在IG發文表示，當市長太久，大家都忘記他以前是台大教授，並透露自己在農曆年後要開一堂「用科學看政治」的課程，還請粉絲們要所鎖定電視新聞台來收看。柯粉對此紛紛留言「想上這堂課」、「阿北我想當你的學生」、「理科阿伯」、「好期待！」。

但是PTT網友對於柯文哲最近兩岸議題的說法感到不以為然，對於柯要開政治課則紛紛留言酸「我只記得你現在是政客」、「不管在台大還是北市府，幾乎都是跟人不歡而散，就知道這個人問題多大。」、「科學研究新主題：亞斯柏格症如何用中國治療」、「不要亂教自己錯誤的價值觀好嗎」、「政治可以用科學看的話 國民黨早被滅掉了」。

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