眼看「一國兩制」是臭包子 學者：國台辦開始擦脂抹粉

2019-01-25 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文月初強硬拒絕中國領導人習近平提出的「九二共識」、「一國兩制」後，國台辦發言人馬曉光16日先是回應這兩者被「混為一談」，國台辦主任劉結一17日則宣稱，一國兩制是為了照顧台灣人。對此，師大政研所教授范世平指出，國台辦已開始為「一國兩制」擦脂抹粉了。

范世平今天在臉書發文表示，習近平一開年就針對「九二共識」提出新定義：「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，至於統一的方式就是「一國兩制」，但此一說法遭台灣民眾砲轟，而國民黨也拒絕接受。

「國台辦的態度相當尷尬」范世平說，16日發言人馬曉光指蔡政府「故意將二者（九二共識與一國兩制）混為一談，是刻意誤導台灣民眾」，但他認為，「真看不出蔡英文有什麼『混為一談』，但看得出馬曉光也認為『一國兩制』不是個香餑餑（受歡迎的東西），而是台灣人不愛的臭包子，所以不希望把『九二共識』直接等同於『一國兩制』，但是又切不開，因為習近平已經把話說死了」。

「國台辦主任劉結一17日稱，一國兩制就是我們不在台灣施行中國現在所施行的制度，是中國體現台灣同胞的關心和關懷」，對此范世平直言，這是國台辦開始為「一國兩制」擦脂抹粉了。

范世平更酸說，習近平擺了涉台系統一道，就是所謂「將帥無能，累死三軍」，習「私自秘煉」了一帖「一國兩制」的神藥而造成全台集體反彈，最後只能靠涉台系統幫忙擦屁股，「既不敢說這臭包子可真臭，還得一邊送入口一邊說這餑餑可真香」。

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