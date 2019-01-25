蔡英文慰勉警辛勞 肯定緝毒打詐成果

2019-01-25 17:07

〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文今天前往警政署出席今年度首次署務會報，會中總統肯定過去警方在緝毒、反詐、掃黑等成績亮眼，要求新的一年須持續全力貫徹，也提醒內政部、警政署需重視警察健康照顧、警察裝備提升，並已要求行政院協調未來讓現役、退休警消人員能夠也比照現、退休軍職人員，使用軍醫院的健康照護措施，最後總統頒發警察機關執勤辛勞工作獎勵金給42位受獎代表。

總統表示，幾天前跟內政部長、警政署長為國道警察打氣，也支持國道警察危險加給，今年開始實施，另警察健康照顧、警察裝備提升，仍需持續努力，其中健康照顧問題，已請行政院能夠幫助協調出來，讓現役警消能夠比照現役軍人，可以使用現在軍醫院裡面的健康照護等福利措施與安排，退役的警消人員也可比照退休軍人，在福利照護與長照上面的設施，也可以使用。

過去，警方在緝毒、反詐表現亮眼，從去年下半年調查看來，國人對於整體治安滿意度的表現，是近5年最高，同時對暴力、竊盜、吸毒、詐欺等犯案的感受嚴重程度，也是近5年最低。

新的一年仍需全力貫徹反毒、打詐與掃黑工作，確保社會安定與人民安全，但同時新的挑戰，如會危害國家社會安寧、傷害公眾的假訊息，也會在堅守言論自由的基礎下，要求有效的因應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/