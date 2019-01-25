小英橡皮擦票選 「擦子」暫獲網友壓倒性支持

2019-01-25 16:17

〔記者李欣芳／台北報導〕橡皮擦的俗稱到底是「擦子」還是「擦布」？蔡英文總統今天在臉書大哉問。今天是學測日，總統一早發出「鉛筆擦子身分證」應考口訣，「擦子」意外引發網友熱議，總統後來乾脆在臉書辦票選活動，開放網友提供橡皮擦其他稱呼。目前網友初步的投票來看，以 「擦子」的稱呼暫時勝出，獲絕大多數網友支持。

究竟是該俗稱是「擦子」還是「擦布」，截至今天下午4點15分止，2.8萬名網友投票，認為叫做擦子占67%，認為叫做擦布占33%，目前投票持續進行中。

小英總統上午在LINE上發文貼心問候考生與家長們，今天是大學學測日，除了幫考生們加油外，總統有3個提醒：攜帶身分證等有效證件；攜帶手錶，考試文具也要備齊；手機關機或交給親友保管。並標示，考生出門口訣「鉛筆擦子身分證」。「擦子」一詞卻意外引發網友們熱烈討論。

蔡總統後來乾脆在臉書辦了一項橡皮擦稱呼票選，她說，早上在LINE和IG發了一張圖，結果這個學名叫「橡皮擦」的東西引起網友很多討論。「到底大家都怎麼稱呼它呢？如果有其他說法，請留言告訴我吧！」。

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擦子？擦布？ 蔡英文一句話爆發全台「橡皮擦之亂」

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