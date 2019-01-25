公務機關禁用中國科技產品 陳明通：我是果粉

2019-01-25 16:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院將擴大禁用陸製科技產品，陸委會主委陳明通今天受訪表示，除公務部門不要使用中國科技產品，他也不建議公務員的私人用品採用。他個人沒有使用微信，也是用蘋果手機，「我是果粉」。由於有資安風險，大家應提高警覺，而陸委會是高度機敏的機關，所屬官員都沒有在使用這些東西。

陳明通與海基會董事長張小月今天中午與中配一同圍爐餐敍接受媒體訪問時，做上述表示。

陸委會今天圍爐特別挑選在來自哈爾濱的中配姊妹趙雅綸與趙蘋在台北市所經營的酸菜白肉鍋餐廳，陳明通致詞時指出，趙氏姊妹一前一後嫁來台灣，因懷念家鄉味，且想讓更多的台灣民眾瞭解哈爾濱美食，在先生及家人的支持下，姊妹齊心協力地把餐廳經營的有聲有色，闖出一片天。希望藉由這對陸配姊妹在台灣成功創業的故事，鼓勵陸配朋友們在台實現夢想、發光發熱。

陳明通還趁機宣導非洲豬瘟的防疫工作，呼籲中配春節返鄉探親時不要到畜牧場，也不要帶豬肉產品回台。不只香腸、臘肉，包肉鬆的蛋捲也不可以帶回，也不要團購或網購中國大陸的肉製產品寄送來台。中國疫情越來越擴大，台灣的防線需要 全國上下合作，萬一防線被攻破，「事情就大條了」。

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