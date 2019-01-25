政治圈流行當網紅賣萌 蔡正元狠批：造成低俗弱智的社會

2019-01-25 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕大選過後不少政治人物開始頻繁使用臉書、直播等社群媒體，為得就是跟民眾拉近感情，但國民黨前立委蔡正元今於臉書發文痛批「台灣進入低俗弱智的社會」，描述政治人物嘟嘴賣萌等事跡，雖無指名道姓，但仍引起網友一陣猜測。

綜合媒體報導，蔡正元今日中午在臉書發文，狠批政治人物只顧開啟網紅模式，他表示，「低俗弱智的社會氣氛」是由台灣的政治人物和政務官員，一股腦模仿年輕人賣萌、裝可愛所造成，狠批近日在政治圈崛起的網紅模式。

蔡正元指出，「這個抱布娃娃，那個捧貓狗寵物，有人嘟嘴噘唇，有人雙手擺心形」，更連政治人物出書也罵，他寫道「都五六十歲的老男人...連出一本書，自己提不了筆，都要找槍手代打，跟考試作弊沒兩樣。」文末更說「這樣的政治社會氛圍，完全被大前研一料中，台灣進入低俗弱智的社會」。

蔡正元的發文引起網友猜測，由文中所描述的年齡、特徵及事件，可猜測被說嘟嘴賣萌的可能是朱立倫，而被批「近出書但找人代筆」可能為前總統馬英九，不少網友紛紛在留言處回應「你是在說立倫嗎？」、「朱立倫那張太誇張了」、「出書找代筆是説誰？馬英九嗎？」，另有網友表示，說得太直接了，到時候讓人家哭哭。

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