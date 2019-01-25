比基尼登山客遇難 立委籲修國安法不讓山友背罵名

2019-01-25 15:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕比基尼登山客「G哥」吳季芸，日前在攀登玉山國家公園馬博橫斷時不幸墜谷身亡，民進黨立委余宛如、黃國書今天召開記者會，呼籲能將不合時宜的國安法第五條修法列為下會期優先法案，讓喜愛登山的民眾不用再背負「登黑山」罵名。對此，與會的國防部作戰及計畫參謀次長室處長葉國輝少將回應，該法目前已朝野協商完畢，尚待立法院排定議程二、三讀；其他與會部會代表也都表示，尊重立法院修法，樂觀其成。

以穿著比基尼聞名的山友吳季芸，日前獨自攀登中央山脈南三段不慎跌落山谷，讓爭論已久的「爬黑山」議題又再度浮上檯面。作家龍應台日前引述臉書粉專「城市山人」的部分貼文內容指出，外國都有滿足搜救需求的保險可供事先購買，台灣的黑山更是無法申請，「只有政府給你一個下拉式清單，只有上面有列的才是合法路線，其餘則是禁區。」

余宛如感嘆，台灣擁有268座超過3000公尺的高山，以魔戒拍攝地瘋迷全世界的紐西蘭、擁有富士山的日本，兩國加起來也沒超過50座3000公尺以上高山。

有輿論認為山友遇難，國家要付出成本（救援）的問題，余宛如說，國外都有針對山友的保險，讓山友能保障自己人身安全。

此外，目前入山登記散落在不同部會的問題，余宛如也希望能儘快整合，建議國防部會同內政部，以「負面表列」劃定管制區，其他登山路線皆可開放；她也要求，行政院應在3個月內跨部會討論，研議如何開放山嶽資源。

根據現行《國安法》規定，為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區，劃為管制區，並公告之。對此，黃國書指出，根據國安法設計，包括軍事堡壘要睇、海岸、山地，都是禁制範圍，很多山友因未登記爬山而觸法，此法顯然不合時宜，建議申請程序可更友善。

黃國書也認為，觀光局去年拍廣告，向全世界行銷台灣高山美景，不過，依照現行制度，不要說是外國朋友，連國內民眾都不清楚怎麼樣在台灣進行登山旅遊。「觀光局推動「2020脊梁山脈旅遊年」，這是好的政策，可是卻沒有友善便民的措施。」

受邀到場的國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長葉國輝少將說，國安法第5條修正案在民國106年11月完成逐條審查送出委員會，準備排入議程在院會進行二、三讀，修法通過後會遵照執行；如果要解除管制區，在排除重要軍事設施地區等情況下，為兼顧地方發展、觀光，會與內政部合作。

內政部警政署保安組副組長陳文龍指出，申請手續現已簡化，山友可臨櫃或網路申請；針對違反國安法部分，在警政署值勤範圍內，一開始會對山友開勸導單請他們離開，如果不離開才會依國安法處理。

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