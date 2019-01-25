宜蘭鐵路高架「舊」評估若不過 林姿妙願斥資再做

2019-01-25 15:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府爭取鐵路高架，因交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府再次評估，經費需3000萬元，但縣府去年堅持以舊案送審，交通部預計下個月20日再審；宜蘭縣長林姿妙今與鐵改局官員至宜蘭市與羅東的平交道會勘；林姿妙強調「舊案新案」都要爭取，全力配合中央，再次評估的預算都有準備。

鐵路貫穿蘭陽平原，未高架化阻絕宜蘭東、西兩地發展，更因平交道形成交通瓶頸，縣府從2008年開始推動鐵路高架，並辦理可行性研究，預估總經費約500億元，若僅施作宜蘭、羅東優先段，總經費約300億元。

根據縣府計畫，鐵路高架北起頭城、南至冬山站，全長28.8公里，並配合鐵路局要求，在烏石港興建工、電務分駐所，在蘇澳新站興建工、機、電務基地，全案完成可消除23處平交道、12個車站要配合高架，含新增的「縣政中心站」。

縣府爭取鐵路高架至今已逾10年，共斥資1600萬元，進行4度可行性評估，3度送交通部審查，卻全部遭到打槍，交通部去年以中央修改申請與審查作業要點為由，要求縣府重作評估，經費需3000萬元，但年底縣府未編列預算，堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑。

由於舊案下個月20日交通部就要再度審查，交通部鐵路改建工程局今邀請林姿妙，至宜蘭市校舍路、東港路及羅東鎮中山路平交道會勘；林姿妙說，縣內3處市區平交道尖峰時期不到3分鐘就一班車，讓市區交通大打結，希望交通部能重視宜蘭的交通問題，盡速核定鐵路高架化計畫。

林姿妙說，縣府雖然爭取宜蘭及羅東優先段先行施作，但仍希望交通部能核定全線高架化，如此除能解決交通問題，也能縫合宜蘭東、西區，帶動地方發展；被問到如「舊案」未審核通過該怎麼辦，她則說，會全力配合中央，若要再次評估，預算縣府都有準備。

鐵路改善工程局指出，現地會勘發現，平交道確實導致市區交通瓶頸，但鐵路高架化的計畫，交通部因考量各地區的必要性及公部門經費有限等問題，交通部是希望各縣市政府爭取，要做好完整的說明，至於這次宜蘭的計畫可行性評估是否通過，仍待審查會專家決議。

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