滯留台灣逾半年 中國異議人士黃燕轉抵洛杉磯

2019-01-25 15:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣關懷人權中國聯盟秘書長邱齡瑤今證實，去年5月底因遭中國迫害、被迫來台短暫安置的中國異議人士黃燕，已在政府與美方協助下，於昨深夜搭機赴美，並在台灣時間今天中午12點左右抵達美國洛杉磯。

黃燕在離台前錄下的影片中，除感謝台灣與美國政府的幫助，也對民進黨立委王定宇、長老教會、台灣關懷中國人權聯盟等組織表示感謝。黃燕說，「非常感謝幫助我的朋友，黃燕在這個地方謝謝你們」。

邱齡瑤說，當前美中關係不佳的情況下，美國政府願意接納黃燕真的很不容易，多虧政府與美國各方大力協助，黃燕才能順利赴美。

黃燕去年5月抵台接受媒體訪問時表示，自己因為在中國宣傳基督教、接觸維權律師高智晟，自2003年起被中國政府打壓，多次入獄，並在獄中多次遭毆打導致流產，罹患癌症中國政府卻拒絕保外就醫。訪問時提及中國政府在過去十多年間對她的壓迫與恐嚇，她聲淚俱下地說，「直到我到台灣前都過著恐懼的生活」。

黃燕來台前，曾短期居留在印尼雅加達，自2016年底逃出中國後，先後往返泰國、印尼兩地躲避中國公安的追捕。

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