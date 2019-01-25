選不選立委？ 謝國樑現身這樣說…

2019-01-25 15:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨前立委謝國樑今日以謝清雲文教基金會董事長的新身分，出席謝清雲先生獎學金頒發典禮；由於謝國樑近日勤走地方，再加上接下謝清雲文教基金會董事長，外界認為為重返政壇暖身。謝國樑說：「回到地方，對未來當然有些想法，但目前還沒有打算參選下屆立委」，感謝大家的關心。

謝國樑表示，去年他的家庭、事業非常繁忙，至於大家關心的「未來的事」，還要多加考慮；這陣子他先回到地方好好跟鄉親朋友聚聚，也希望多替地方服務，「這陣子會比較常來基隆」，至於未來的動向，他仍不鬆口。

1975年次出生的謝國樑，曾任3屆立委，曾是立院最年輕立委，年輕帥氣又有型，被譽為「型男立委」，2015年棄政從商，如今高調回歸基隆，未來的動向備受關注。

九合一大選落幕，立委選舉藍綠爭搶，國民黨內立委初選作業在即，針對下屆立委選舉，謝國樑表態「沒打算參選」；謝國樑說，雖然自己沒有要選，但是畢竟他過去擔任3屆立委，他願意協助整合，也提供參選經驗。

謝國樑說，這段時間他分別與國民黨有意問鼎立委的候選人互動，「大家都非常優秀」，但中央提名機制還沒訂出來，站在個人立場，認為一定要公平、客觀，要讓民眾、候選人都能心服口服。

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