參加全球市長會議 柯文哲2月出訪以色列

2019-01-25 14:58

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲下午於臉書直播中，宣布2月23日將出訪以色列，參加由以色列外交部舉辦的全球市長會議，並參訪以色列國寶級企業、無人駕駛汽車大廠Mobileye，接著從3月16日起展開為期9天的訪美行程。

柯文哲臉書事前稱要發表「重大消息」後，今天下午1時半於柯文哲臉書直播中，宣布柯文哲將出訪以色列，並參訪當地重要的Mobileye企業。柯文哲說，主要目的是參加以色列舉辦的全球市長會議，他受以色列駐台代表邀請，本來沒有時間的，但既然人家拜託，時間就擠壓一下，預計將出訪4天。

柯文哲表示，以色列人口才900多萬，卻能維持很強的國力，不僅國防科技領先台灣相當多，在資安技術和系統上也在全球頂尖，有台灣可以學習的地方，甚至在創新產業發展上，以色列也做的相當不錯，希望透過出訪以色列，把市府的市政經驗和當地分享，台灣的新創產業也能帶過去多少算多少。

柯文哲也秀出以色列商會贈送的酒，稱這是用再生水灌溉農地出產的紅酒，以色列缺水，因此對水資源管控相當精進，對再生水相當有研究，以色列天然環境很惡劣，還能活著好好的很厲害，他要去看人家怎麼存活的。

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