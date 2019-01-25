擦子？擦布？ 蔡英文一句話爆發全台「橡皮擦之亂」

2019-01-25 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天是大學學測第一天，總統蔡英文今天上午透過LINE和Instagram提醒考生，記得帶「鉛筆、擦子、身分證」，並且祝考生考試順利。其中「橡皮擦」因為在台灣各地有不同的稱呼，有人稱「擦子」，也有人稱為「擦布」，讓網友吵翻天，蔡總統特別在臉書辦票選活動，詢問大家究竟怎麼稱呼「橡皮擦」。

蔡總統今早特別在LINE和Instagram上提醒考生，記得攜帶身份證等有效證件、手錶、考試文具，並且將手機關機或交給親友保管，並且幫考生加油。其中PO文中的附圖寫著「考生出門口訣，鉛筆、擦子、身分證」，「擦子」一詞意外引起熱議，讓不少網友爭論「橡皮擦」究竟該稱為「擦子」還是「擦布」。

有網友認為，「橡皮擦就橡皮擦啊，其他都是假的」、「請正名橡皮擦，沒有模糊空間」、「小編是基隆人嗎？擦子耶，好親切喔！」、「擦子～台式說法」、「第一次聽到擦子以為是叉子」、「台中擦子（舉手）」、「無限期推擦布」、「鉛筆擦臘（阿媽講的台語版）」、「呼仔正解，其他都是邪門歪道」、「南部都說呼啊」、「國語說橡皮擦，台語說七辣」。

蔡總統隨後在臉書舉辦票選活動，蔡總統說，「早上我在LINE和IG發了一張圖，結果這個學名叫「橡皮擦」的東西引起網友很多討論。到底大家都怎麼稱呼它呢？如果有其他說法，請留言告訴我吧！」目前已經擁入上萬人投票，上千人按讚。

有網友特別整理台灣各地對「橡皮擦」的說法，基隆：擦子；台北：擦布、橡皮擦；新北：橡皮擦、擦布、橡擦；桃園：橡擦、七辣、橡皮擦、擦子；新竹：橡皮擦、橡擦；苗栗：粉擦、橡皮擦；台中：擦子、擦仔、橡皮擦、嚕啊；南投：橡皮擦、嚕啊；彰化：七辣、橡皮擦、查啦；嘉義：七辣、擦子、呼啊；雲林：擦布、七辣；台南：呼啊、擦子、橡皮擦；高雄：呼啊、七辣、橡皮擦、嚕啊；屏東：嚕啊、呼啊、橡皮擦、擦子；宜蘭：擦子、七辣、呼啊；花蓮：橡皮擦、擦子；台東：擦子；澎湖：橡皮擦。

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