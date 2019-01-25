降低參選門檻 徐永明：該提案修法調降保證金

2019-01-25 14:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今針對選舉保證金高門檻召開記者會。徐永明說，保證金應該只是一般行政規費，登記金額不應超過基本工資的5倍，才能符合公民平等參政權；徐永明並以英日德等國市長選舉為例，強調德國已經宣告公職參選保證金違憲，台北市的參選保證金卻是裡面最高的，應該提案修法。

時代力量立委徐永明今與歐巴桑聯盟總召張淑惠、社會民主黨召集人范雲、士林大同區無黨籍立委候選人王奕凱共同召開記者會。徐永明說，獨立候選人、小黨要參選公職，都會遇到制度性上的障礙或歧視，選罷法中授權中選會訂定選舉保證金門檻，但金額並非法律規定，而是中選會的行政裁量。

徐永明強調，在台灣參選直轄市長要繳交保證金200萬，但在東京只要約84萬元、倫敦約40萬元、阿姆斯特丹約8000元、柏林0元，質疑為什麼台北市的保證金最高，應該提案修法。

徐永明也說，中選會只查核候選人的學歷、性別、年齡，卻未檢查選舉公報上的照片，因此出現選舉公報的照片與本人差距甚遠的情況；徐永明說，一般民眾辦護照、駕照都要繳交6個月內的照片，選舉公報視同公文書，竟然沒有規範，他認為應該一併修正。

社會民主黨召集人范雲說，她認為保證金制度長期影響公平參選、阻撓公民參政盼能藉由拒繳的行動，打釋憲官司，呼籲各大黨應盡快跟進。

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