慰問五三工兵群 小英引以為榮：我的戰友

2019-01-25 13:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午前往桃園市陸軍五三工兵群，慰問國軍辛勞，她說，工兵逢山開路、遇水架橋，讓民眾體會國軍勇於克難的堅強戰力，多次英勇的賑災表現，讓她引以為榮，更稱讚「五三工兵群是我的袍澤、我的戰友」。

蔡英文上午由桃園市長鄭文燦陪同，前往桃園市八德區的五三工兵群，視察國軍操作M3浮門橋、M48A5履帶機動橋、MGB中框橋等裝備，並頒贈加菜金，以三軍統帥的身分預祝國軍新年快樂。

蔡英文說，她特別指定今年的春節慰問要到五三工兵群，因為去年2月，花蓮震災發生時，五三工兵群就曾與她一起搭機到花蓮，以救災等同作戰原則，迅速執行搜救工作，國軍在過程中展現的袍澤情感，讓她永遠都記在心中。

「工兵逢山開路、遇水架橋的精神，讓國人體會到國軍勇於克難的堅強戰力」，蔡英文說，台灣的地理條件凸顯了工兵的重要性，除了平時救災的任務，工兵是主力外，作戰時，工兵也能讓部隊保持機動性等優勢。

蔡英文提醒，國家安全沒有假期，天災更是難以預測，工兵部隊的戰備非常沈重，感謝國軍在即將到來的農曆春節假期，繼續執行保家衛國的任務。

至於中國的亞丁灣護航艦隊從東部外海返回中國一事，國防部人員說，對於例行性的活動，國軍一直秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的原則，不論外在威脅會不會來，國軍都會做好國家安全維護工作，並掌握周邊海空情況，民眾可以放心。

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