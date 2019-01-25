北市立委補選投票倒數2天 白綠街口隔空激戰

2019-01-25 13:40

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市第二選區立委補選後天將進行投票，民進黨立委補選候選人何志偉與「柯家軍」陳思宇選前衝刺不約而同皆選擇站路口方式表達自己接地氣，還恰巧在選前二日「有默契」選擇上下班人流、車流聚集的重慶北路、民生西路口，雙方一早各自以擴音器拉票，隔空激戰為選舉加溫。

民進黨主席卓榮泰一早8點就率台北市黨籍議員現身重慶北路、民生西路口，陪同民進黨候選人何志偉站向民眾問安拜票。現場有機車騎士在等紅綠燈短暫時刻停下機車，開心與何志偉及黨籍議員合照；甚至有熱情支持者乾脆加入「早安」陣營，一同向路過民眾打招呼。

對手陳思宇今晨「恰巧」選在同一路口向民眾鞠躬問安，兩陣營雖各執一路口沒有交集，但皆以擴音器隔空拉票，隔空交戰；對此，何志偉受訪時表示，站路口是希望表達自己接地氣的一種方式，現僅按照自己的節奏打選戰，對於對手的行程則不予回應。

對於民進黨傾全黨之力為何志偉輔選，陳思宇則喊出「支持柯文哲、票投陳思宇」應戰，大打市長牌。陳為自己大聲抱屈，說4個路口自己只佔了一個，感到「四面楚歌」，自己身後不是「大咖」、僅有志工，強調自己沒有政黨、黨主席等人奧援，只能以政見讓大家認識。

至於國民黨立委補選候選人陳炳甫，今早則選擇進攻士林區華榮市場，逐一向晨起買菜的民眾握手致意。

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