邱毅稱鄭惠中「社會底層邊緣人」 沒打那巴掌無法喊出訴求

2019-01-25 13:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨前立委邱毅今出席孫文學校總校長張亞中的新書發表會時，針對近日資深藝人鄭惠中對文化部長鄭麗君呼巴掌，他強調，鄭惠中身體殘障、無依無靠又是低收入戶，是個「在社會底層掙扎求生的邊緣人」，如果沒有打這一巴掌，「她的訴求、她的吶喊跟她的痛苦，會有人加以重視嗎？」

邱毅今指出，在打了鄭麗君一巴掌後，藍綠、媒體都用「暴力就是不對」去苛責鄭惠中，但身體殘障、無依無靠、低收入戶的鄭惠中，只是個在社會底層掙扎求生的邊緣人，如果沒有打這一巴掌，她的訴求根本不會被聽見，她想傳達的問題也不會被凸顯出來。

邱毅強調，鄭惠中不像張亞中那麼有學問、有權力，對於民進黨的文化台獨、去蔣化、去中國化，鄭惠中的吶喊根本沒有人聽，所以只好出此下策，如果這個社會去思考這巴掌背後所代表的涵義，就不會忍心去起底、譴責鄭惠中。

邱毅也舉例，1993年韓國瑜曾在立法院打陳水扁一巴掌，當時陳水扁如日中天，所有人都在譴責韓國瑜，現在韓國瑜紅了，當年的事情也翻轉了。

說到這裡，邱毅不忘替張亞中拉票，強調總統若是張亞中，這個社會就不需要打人，因為張亞中不會搞文化台獨，也不會藉著中正紀念堂轉型搞去中國化或去蔣化。

最後，對於鄭麗君被打後｢臉麻了一天｣，邱毅也批評，鄭的丈夫沈學榮在中國做生意賺了十幾億，卻在台灣搞文化台獨，「這麼脆弱的人還要搞文化台獨，還要幹部長，不覺得很諷刺嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/