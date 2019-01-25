蘇貞昌自爆愛看「諸葛四郎」 孫女看漫畫認識古巴革命家

2019-01-25 12:35

〔記者李欣芳／台北報導〕從小就是漫畫迷的行政院長蘇貞昌今天透露，他小時候常去租漫畫書看「諸葛四郎」，不僅如此，他的女兒蘇巧慧、甚至孫女也都愛看漫畫，蘇貞昌說，他孫女才8、9歲，就從漫畫書中認識古巴革命家切·格瓦拉。

已故的古巴革命家切·格瓦拉，出生於阿根廷。他是古巴革命的核心人物之一，社會主義古巴、古巴革命武裝力量和古巴共產黨的主要締造者及領導人，著名的國際共產主義革命家、軍事理論家、政治家、醫生、作家、游擊隊領袖。

原來蘇貞昌孫女是看了漫畫「古巴尋寶記」，認識了切·格瓦拉這位國際知名的革命家。

蘇貞昌今天與文化部長鄭麗君一起參訪台灣漫畫基地「台漫六十-尋找軌跡TC60-Finding Tracks」特展，一看到現場展示多套漫畫，其中一套漫畫，蘇揆只看到背面深藍色書套，就說這是「諸葛四郎」漫畫，「我有一套！」

蘇揆說，他從小就喜歡看漫畫，常去租漫畫書看「諸葛四郎」系列，而女兒蘇巧慧也愛看漫畫，巧慧小時候還偷偷買少女漫畫在看，一旁的鄭麗君打趣說，蘇院長家裡應該有一堆少女漫畫！

蘇貞昌曾在2010年7月15日和女兒蘇巧慧說起他最愛的漫畫「諸葛四郎大戰惡魔黨」，女兒問：「所以諸葛四郎、真平到底是哪個年代？」蘇貞昌說：「就是政府腐敗，高官和惡魔黨勾結，內神通外鬼，魚肉鄉民的年代。」蘇巧慧說：「喔～所以就是跟科學小飛俠同一個年代！」、「還有蝙蝠俠也一樣！」

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