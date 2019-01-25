「正毅兄弟」挺張亞中 狠酸馬英九賣萌「噁心到家」

2019-01-25 12:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕表態爭取國民黨提名參選2020總統的孫文學校總校長張亞中，今宣布將出版「中華文史哲叢書」，內容包括中華文化、台灣史及二二八等，到場力挺的前立委邱毅、蔡正元致詞時，左打前總統馬英九賣萌「噁心到家」，右酸前立法院長王金平的新書「橋」是因為「別人說他是『喬王』」，火力全開。

邱毅今表示，國民黨目前有意參選總統的幾個「老太陽」或「夕陽」，心中只想著要贏得黨內初選，想的都是怎麼樣對自己有利，但這些都被張亞中這面照妖鏡給照出來了，因為張亞中在做的是出版與自己形象無關的書，是在試圖重建台灣價值、找回中華文化的根。

對於馬英九、王金平等「老太陽」近日接連出書，邱毅則狂酸，有人出書談8年執政，卻不知道自己執政時期鬧出多少笑話，而有人為了參與大選也出了一本「橋」，「別人說他是『喬王』，他就出了一本『橋』」，代表他自己很能喬。

蔡正元隨後致詞時，也批評近日有市議員學年輕人嘟嘴，也有部長級人物學小孩抱布偶娃娃，「從上到下怎麼弱智到這種地步」，甚至有「當過總統又要選總統」的人，已經是6、70歲的老頭子了，還整天用弱智化的行為在賣萌討好，根本是「噁心到家」。

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