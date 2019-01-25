遭匿名網友辱罵 全教產劉亞平：網路無臉人愧對祖宗八代！

2019-01-25 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國教育產業總工會祕書長劉亞平近日透過臉書指出，他尊重每個人都有言論自由，但言論自由相對的是言論責任，針對公共事務發表評論，最好要具名負責，何況是針對別人言行的批評，一個沒有言論責任的發言，原則上只是屁話！

劉亞平日前發文反對高市基層公務員到議會備詢，並提醒市長不要淪為嘴砲魚，事後遭疑似匿名韓粉留言辱罵，以大砲性格著稱的劉亞平當然不會退卻，不但在網路上回嗆，還將匿名網友稱為網路無臉人、無名氏，痛斥他們講話不負責。

劉亞平說，相信每個人都是人生父母養，都有姓名和長相，一個人不敢把父母給的姓名和長相拿出來用，原則上已經愧對父母和祖宗了，這種對不起自己父母祖宗八代的人，原則上已經愧為人了！

他認為一個人在網路發表言論和罵人，父母給的名字和長相不敢拿出來用，相信他的父母一定很難過，怎麼自己的子女會這樣，覺得對不起自己祖宗八代！

所以，網路「無臉人」和「無名氏」，不敢把你父母生的真相、給的名字拿出來用，就不要來他的臉書留言辱罵，免得丟你父母和祖宗八代的臉！

劉亞平強調，如果你「不要臉」、「沒有名」，還要來秀下限，他也沒有意見，被這種不敢具名露臉的「貨色」罵，他不會覺得難過，只是為無臉人的父母感到悲哀！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/