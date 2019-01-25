3月訪美 柯文哲：去參眾兩院Say一下Hello

2019-01-25 11:33

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲預計3月16日至3月24日率團訪美，將參訪華盛頓、紐約、波士頓與亞特蘭大4座城市。柯文哲今表示，華盛頓是美國首都，參眾兩院都在那裡，就去那裡說一下「Hello」。

柯文哲今天說明，會去參訪紐約，是因為紐約是最多元的城市，儘管台灣把民主、自由、多元、開放當作強項，但其實世界上最值得去看看的就是紐約，而華盛頓不用講，就美國首都，參眾兩院都在那裡，就去那裡說一下hello。至於要跟誰打招呼？柯僅稱，很多參眾議員都在那裡，智庫、政治團體也很多，去看看也好。

柯文哲也說，亞特蘭大是今年剛好跟台北市締結姊妹市40週年，所以城市外交需要去處理，而波士頓跟矽谷一樣，是美國東岸的科技重鎮，除了矽谷、聖地牙哥外，美國生技產業最發達的地方就是波士頓，要去看有沒有什麼合作的機會，他也納悶「最近台北市在發展生技產業，ICT是台灣最成功的產業，就覺得奇怪，怎麼沒有把生技做起來。」

另就柯文哲日前以「強盜搶銀行，只看到錢，沒看到警察」比喻美、中、台關係，被認為言論失當後，是否會影響訪美行程？柯文哲稱，美國是世界大國，其實不會在意這種東西，他發現美國這種超級大國看重的是趨勢，單一事件根本不太在意。

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