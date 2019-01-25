臉書刪留言？ 柯P否認：不會去封殺網友

2019-01-25 10:55

〔記者黃建豪／台北報導〕粉絲多達211萬人的台北市長柯文哲臉書專頁，日前遭網友爆料刪除留言，被質疑淪為一言堂。對此，柯文哲今出面否認，強調不會去封殺網友。台北市政府副發言人柯昱安也說，上一次有封鎖網友的紀錄已是去年4月，可能是臉書留言數洗的太快，網友才會一時找不到留言。

去年九合一大選過後，柯文哲網路聲量下滑，加上不斷發表爭議言論，導致臉書專業的粉絲追蹤人數下滑。柯文哲今淡然回應，這差不多啦，一個產品可以長存，要不斷更新，而他自己每天都有在升級。

但柯文哲強調，他的臉書並沒有封鎖網友，不過細節要問柯昱安。柯表示，他不會去封殺，也不曉得怎麼做，「我通常覺得，人家要講話就讓他講話，隨便他。」

柯昱安解釋，柯文哲的臉書專頁以最近這1年來說，都沒有臉書封鎖的現象，查閱後台紀錄發現，上一次有封鎖紀錄，是發生在去年4月，但過去柯文哲臉書共有5個小編，除了他之外，還有媒體事務組同仁，上一次封鎖是誰封鎖，以及為了什麼事情，其實他並不清楚。

柯昱安表示，柯文哲臉書有211萬粉絲，總共被封鎖人數不到50個，之前會封鎖，通常是廣告洗版文或大量謾罵三字經的無意義留言，除了這兩個現象外，都不會刪除，昨天他看了之後，認為網友質疑被刪留言，可能是臉書留言數洗的太快，有時會突然找不到留言，應該回去翻一下都看得到。

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