立委補選後民進黨將人事大調整 卓榮泰：改造一步接一步

2019-01-25 10:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市第二選區立委補選本週日將進行投票，民進黨主席卓榮泰一早8點就率黨籍議員現身重慶北路、民生西路口，陪同民進黨候選人何志偉向民眾問安拜票。卓榮泰受訪時表示，黨的改造是一步接著一步，藉由此次補選要讓人民了解到民進黨正在改變、已經在檢討、已經更團結，下一步要進行黨內部人事的大調整，這攸關未來的重要發展。

強調有「不能輸的壓力」，北市立委補選民進黨由黨主席卓榮泰親自督軍，近期請來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及黨籍議員連續為何志偉站台，黨內不分派系、層級大團結。選戰倒數二日，北市議會不分屆次、選區議員與選區里長今早在路口彎腰接地氣，向民眾懇託。

卓榮泰受訪時表示，黨已經徵召何志偉，就全力為他加油為他衝刺，北市議會黨團今不分屆次、區域與性別，都到路口為何志偉加油打氣，表示何志偉以前很受到同僚幫忙，由此可見未來他在社區與國會都會有很優秀的表現。

卓榮泰並說，藉由此次補選，要更讓人民了解民進黨正在改變、已經在檢討，已經更團結，已經有更大的力量向前走；補選後，下一步要進行黨內部人事的大調整，這攸關黨未來的重要發展，黨的改造是一步接一步。

今早現場有機車騎士在等紅綠燈短暫時刻停下機車，開心與何志偉、黨團議員合照；甚至有熱情支持者乾脆加入「早安」陣營，一同向路過民眾打招呼。

不過，對手陳思宇今晨「恰巧」選在同一路口拜票，兩陣營雖各執一路口沒有交集，但皆以擴音器隔空拉票，隔空交戰；對此，何志偉受訪時表示，站路口是希望表達自己接地氣的一種方式，現僅按照自己的節奏打選戰，對於對手的行程則不予回應。

民進黨傾全黨之力為何志偉輔選，陳思宇則喊出「支持柯文哲、票投陳思宇」應戰，大打市長牌。陳為自己大聲抱屈，說四個路口自己只佔了一個，感到「四面楚歌」，自己身後不是「大咖」、僅有志工，強調自己沒有政黨、黨主席等人奧援，只能以政見讓大家認識。

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