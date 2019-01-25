不要貪小便宜！成大教授點出華為手機「暗藏後門」

2019-01-25 09:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕政府正準備開始禁用中國電資通訊設備，包含華為手機，遭部分人士質疑，成功大學電機系教授李忠憲透過簡單分析，點出華為恐暗藏後門，背地收集使用者所有資料，等待機會合適就會傳回中國，更可長期駭客重要人士，取得更多有利資訊，他強調：「千萬不要貪小便宜買中國製的手機或智慧家電設備」

因公部門要禁用中國製的通訊產品，遭前工研院產經趨勢研究主任杜紫宸批「why bother？」認為4G網路是中華電信如何自我傳送資料，且個人通訊錄名稱是Nancy、Henry、David等普通名字也難辨別身分等，請求專業指點迷津；對此，成大電機與通訊工程研究所教授李忠憲自陳被推派回應。

李忠憲今在臉書上表示，如果是用華為手機，手機暗藏後門，因為只要有任何的網路連線，不管是中華電信、遠傳或台灣大哥大的4G服務，或是無線網路Wi-Fi等等下層的網路連線，手機上層的這些應用程式就可以利用下層網路隨時隨地傳送資料到中國的資料庫。

且李忠憲認為，在台灣管理網路的業者不會自找麻煩，只要系統可做就不限制，且華為手機即使在不開放的內網，仍可背地收集打包資料，等到環境許可的商用網路再上傳，因此才必須管制華為等中國製手機。

李忠憲更說，駭客攻擊中有「進階持續性威脅」（APT），已出現10年，針對個人、特定組織進行複雜、多方位的網路攻擊，潛伏數週、數月甚至數年，將目標通訊過程、電郵內容、談話語音、影像紀錄等都經暗門傳送到中國資料庫，可知道Nancy、Henry、David是誰，連使用者與誰吃飯、照相打卡都知悉，認為是重要人物更將重點處理。

李忠憲還舉例，有名CEO等級的朋友在家中買了一個中國製的智慧家電，結果感覺自己網路變慢，經網路流量分析才發現，家中語音跟影像24小時無間斷送往中國，已過了好幾個月的透明人生活，直呼：「便宜的最貴」、「資料就是金錢」、「小心中國製的資通訊設備就在你身邊」。

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