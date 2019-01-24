這3位台灣人值得驕傲！小英第1個點名瑞莎：感謝入籍

2019-01-24 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今在臉書上表示「有三位台灣人值得我們驕傲」，除了今天正式入籍成為台灣人的瑞莎外，副總統陳建仁及行政院的唐鳳也在不同領域上表現突出，讓台灣不論是流行病學、公共衛生，還是社會發展和民主創新都受到外界肯定。

蔡英文今晚臉書上寫道，「今天，有三位台灣人值得我們驕傲」，這三位分別是瑞莎、陳建仁及唐鳳。蔡英文表示，來自烏克蘭的瑞莎曾經是烏克蘭的韻律體操國手，如今在台灣落地生根、建立家庭，更在今天取得中華民國的身分證，值得讓台灣人感到驕傲，「感謝瑞莎成為我們的一分子！」

蔡英文還說，她也為副總統陳建仁感到開心，因為陳建仁入選了NAS（美國國家科學院）外籍院士，NAS除了去年底特地來總統府頒發證章之外，近日也在Twitter上貼出當天的照片，這代表著台灣的流行病學和公共衛生成就受到肯定，讓她與有榮焉。

最後，蔡英文還表揚唐鳳，不僅名列美國期刊《Foreign Policy》公布的「2019年度百大全球思想家」，還被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」，讓台灣的社會發展和民主創新，也受到國際間的高度肯定。

蔡英文坦言，「台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗」，盼明天台灣也能繼續勇敢自信，迎向全世界。

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