新竹縣府3長到位！ 副縣長陳見賢、秘書長陳季媛

2019-01-24 20:39

［記者黃美珠／竹縣報導］懸缺已經1個多月的新竹縣副縣長、跟縣府秘書長，今天經縣長楊文科證實：縣府3長已經到位！

副縣長就是大家看好的前縣議會副議長陳見賢，秘書長則是由台灣科學工業園區科學工業同業公會中部園區辦事處處長陳季媛接掌，這項新的人事案他已批准，陳見賢將在春節後、2月11日就職，陳季媛則將在1月31日先行上任，原來代理秘書長黃文旭回任縣府參議。

楊文科說，他在當選後心中就已經打定，副縣長和秘書長人選的特質前者要能接地氣，協助縣府拉近跟地方的距離，後者則必須要有地政方面的專業長才。

楊文科說，陳見賢起自基層選舉，行事作風大氣，又曾擔任過縣議會議長、副議長。他作為國民黨新竹縣黨部主委的身分，去年成功領兵打贏選戰，所以深知13鄉鎮市的民瘼。這跟長期在公門為民服務的自己有互補效果，2人可以相輔相成，一起把新竹縣各地鄉親最需求的基礎建設，結合科學園區的資源做好，打造不一樣的新竹縣。

至於陳季媛這匹黑馬，1982年畢業於國立政治大學地政系，後來取得中華大學科技管理研究所學位。大學畢業後踏入公部門，之後的30年都跟隨在楊文科身邊一起參與國內科學園區的擘畫工作，一路從竹科、中科、轉戰到南科，擁有豐富的公務行政及產業發展經歷，而楊文科最肯定她的就是擅長溝通與協調。

以致於6年前，當陳季媛從中科管理局退休時，楊文科惜才，還特別推薦她出任台灣科學園區科學工業同業公會的中區辦事處處長迄今。楊文科希望未來新竹縣的發展，可以借重陳季媛所擁有的豐富經營產業發展實戰經驗，幫竹縣的台知園區、竹科3期等旗艦建設大步前進。

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