最好的人手資源給了嗎？ 余天：相信蔡總統會說到做到

2019-01-24 20:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕投入新北市第三選區立委補選的民進黨參選人余天，今晚（24日）出席油漆工會尾牙，爭取基層支持，余天受訪時說，黨中央在27日台北市立委補選落幕後，一定會有更多的資源進來，相信蔡英文總統一定會履行承諾，將最好的人手和資源給新北市的補選選戰。

蔡英文日前為余天的女兒余苑綺主持婚禮時說，已經將最好的人手、資源投入新北市立委補選，媒體好奇給了嗎？余天說，相信蔡總統會說到做到，等1月27日台北市立委選舉落幕後，黨中央一定會挹注更多資源。

至於郝龍斌評論文化部長鄭麗君遭掌摑是「官逼民反」，余天怒批「我以後叫人看到你就打！」但部分民眾認為民進黨在國會也有暴力的紀錄，余天回應，過去在國會殿堂是少數的民進黨，民進黨為了阻擋法案，是有一些暴力的行為，但「我反對這些暴力的行為」。

余天說，自己的選戰策略就是要勤走基層，讓民眾知道3月16日有場立委補選投票，自己過去也在三重選過立委，和鄉親很熟，對選戰很有信心。

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