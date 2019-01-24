最好的人手資源給了嗎？ 余天：相信蔡總統會說到做到

新北市第三選區立委補選的民進黨參選人余天今晚出席油漆工會尾牙，爭取基層支持。（記者陳心瑜攝）

新北市第三選區立委補選的民進黨參選人余天今晚出席油漆工會尾牙，爭取基層支持。（記者陳心瑜攝）

2019-01-24 20:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕投入新北市第三選區立委補選的民進黨參選人余天，今晚（24日）出席油漆工會尾牙，爭取基層支持，余天受訪時說，黨中央在27日台北市立委補選落幕後，一定會有更多的資源進來，相信蔡英文總統一定會履行承諾，將最好的人手和資源給新北市的補選選戰。

蔡英文日前為余天的女兒余苑綺主持婚禮時說，已經將最好的人手、資源投入新北市立委補選，媒體好奇給了嗎？余天說，相信蔡總統會說到做到，等1月27日台北市立委選舉落幕後，黨中央一定會挹注更多資源。

至於郝龍斌評論文化部長鄭麗君遭掌摑是「官逼民反」，余天怒批「我以後叫人看到你就打！」但部分民眾認為民進黨在國會也有暴力的紀錄，余天回應，過去在國會殿堂是少數的民進黨，民進黨為了阻擋法案，是有一些暴力的行為，但「我反對這些暴力的行為」。

余天說，自己的選戰策略就是要勤走基層，讓民眾知道3月16日有場立委補選投票，自己過去也在三重選過立委，和鄉親很熟，對選戰很有信心。

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