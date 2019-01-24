中國軍機擾台！美國2艘軍艦今再度通過台灣海峽

2019-01-24 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（24）日上午派出軍機繞行台灣；美國太平洋艦隊發言人蒂姆．高登（Tim Gorman）則是證實，今（24）日1艘美軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell）與亨利．凱瑟級艦隊油船（USNS Walter S. Diehl）通過台灣海峽，實踐美方所做出的承諾。

根據《CNN》報導，蒂姆．高登指出，「這些軍艦通過台灣海峽，證明美國對維護自由開放的印太戰略之承諾，美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和相關維護動作」、美軍在2018年10月和11月，也派出軍艦從台灣海峽航行，這些船隻被多艘中國戰艦尾隨。

報導指出，美方過去航行穿越台灣海峽的頻率維持在1年1次，大約177公里寬的台灣海峽，將中華人民共和國和台灣隔離開來，若北京試圖以武力奪取台灣，這個海峽被視為潛在的地緣政治熱點；美方選在副總統彭斯（Michael Pence）抨擊中國後做出軍事行動，引發外界聯想。

我國國防部今日證實，中國解放軍空警500軍機、轟6轟炸機等各型機多架，今日上午自中國南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，請國人安心。

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