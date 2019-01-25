柯P嗆要綠營交出戰犯 溫朗東：大親中派說這話讓人錯愕

2019-01-25 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲23日晚間接受政論節目專訪，談到綠白合作的可能性時，嗆聲要民進黨「先把戰犯交出來」，否則無法談合作。對此，知名作家、名嘴溫朗東直言，柯文哲這個大親中派，說要把戰犯交出來，真是令人非常錯愕。

溫朗東在臉書表示，找戰犯，是組織關起門來的事情，是組織為了提高競爭力，內部重整的過程，跟外人沒什麼關係。他並以產品與公司來比喻為政策與政黨，「市場上，產品賣不好，公司會議上往往會檢討：是設計出問題，還是行銷做不好？是哪個環節出了錯？把問題找出來，不是為了宣洩情緒，而是要改進做法，避免再度出錯。」

「這時候，一個阿伯（指柯文哲）闖進來，說趕快把戰犯交出來。這個阿伯是誰？是別家公司的董事長。」溫朗東說，隨著市場定位跟判斷的不同，有時候產品相互競爭，有時候相互拉抬。「自家公司的產品賣不好，確實要做檢討，但跟你（指柯）有什麼關係？」

溫朗東認為，柯文哲如果認真經營台北市政，要預算還是要部會協助，中央就事論事，也沒特別找碴，「換言之，在地方／中央、市長／總統的層級上，不要說綠白合作，藍綠也有合作。」

他強調，若合作是要綠營禮讓總統給柯，那當然不可能，因為光是產品定位就完全不同，要是合作就會削減消費者的選項；另外，柯文哲的「親中反美」，產品定位太特別，連國民黨也不會這樣提，而最接近的政黨是新黨與統促黨，「柯文哲應該優先跟他們談合作。」

最後溫朗東直言，一個大親中派，闖進本土派的公司會議，說要把戰犯交出來，真是令人非常錯愕，「綠白合作，已經是2014的事情，經過這些年，白色產品定位早已改變」。

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