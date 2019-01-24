鄭惠中被限制住居 北檢：保全後續偵查程序

2019-01-24 20:02

〔記者錢利忠／台北報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君引發各界譁然，曾任新黨全國發展委員會委員的律師陳麗玲等新黨成員，今陪同鄭惠中召開記者會時表示，鄭麗君沒提告，而鄭惠中只打一巴掌就被限制住居，執法原則讓人質疑；北檢今晚發聲明澄清，強調被害人告訴只是訴追條件，而非偵查條件。

北檢表示，鄭惠中掌摑文化部長後，主動赴警局及北檢說明，北檢依法受理分案，由當日輪值之內勤檢察官及其所屬之該組主任檢察官組成專案小組偵辦，並非北檢剪報分案或傳喚被告到案。

北檢指出，檢察官參酌被告供述、文化部職掌，以及鄭麗君在餐會上的發言後，案發時鄭麗君參與餐會是否是以部長身分與會？是否有其他依法執行職務之行為等？有必要釐清鄭惠中的舉動是否涉犯非告訴乃論之罪的妨害公務罪，即使鄭惠中所涉妨害名譽及傷害罪屬告訴乃論之罪，但被害人之告訴只是訴追條件，而非偵查條件，司法機關本有偵查之權，殆無疑義。

北檢強調，因本案為社會高度矚目案件，且鄭惠中並未居住在戶籍地，為避免爭議之際產生安全疑慮，以顧及其安全，且鄭惠中訊畢時已晚上11時許，仍有相關事證待調查，鄭惠中近期確有配合檢方偵查的必要，為保全後續偵查程序才將她限制住居；北檢將儘速查明案情，希望本案不要挑起國人間的對立與紛爭，期待大眾能靜待調查結果，勿做無謂的推測與渲染。

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