兒童遊戲場安檢備查率超低 立委促2個月內提方向

2019-01-24 20:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕衛生福利部於106年1月25日修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求所有遊具要在3年內重新檢驗，眼見明年1月24日期限在即，完成備查率卻只有11.54％，民進黨立委蘇巧慧等人今天於立法院召開公聽會，希望趁著還有1年時間，可以釐清兒童遊戲場設施安全檢驗相關機制，也讓兒童遊戲安全獲得更多保障。會中結論，國教署、社家署等單位2個月內，對於是否展延遊樂設施備查期限或分階段執行等，提出具體方向。

蘇巧慧今天與張廖萬堅、何欣純、呂孫綾、李麗芬、張宏陸等民進黨立委，舉辦「談兒童遊戲場安全檢驗」公聽會，邀請教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、衛生福利部社會及家庭署代理組長林資芮等人到場。

蘇巧慧說，衛福部在民國106年1月25日修正兒童遊戲場設施安全管理規範，明訂規範修正前已設置的兒童遊戲場設施，應於3年內檢具相關檢驗資料，向主管機關完成備查手續。不過，目前全國僅有5家檢驗機構，檢驗人力25人，至107年6月底為止，全國共有10472座兒童遊戲設施，其中僅1208案已經備查，完成備查率只有11.54％。一旦明年緩衝到期，是否將面臨拆除命運？

台中市幼教福利協會理事長賴淑娟說，幼兒若身心發展不良善，會直接影響到的就是家長，如果用這麼嚴苛的辦法拆除，幼兒園也是間接的利害關係人。若要編列專款，不能只有編列在公立幼兒園，私立幼兒園也有相當大的支出，也希望相關規定可以不溯及既往。

新北市樹林國小總務主任陳茂洽說，他們曾經發生「同一套器材，兩家公司檢驗出來結果不同；或是同一套器材在同一個公司接受檢驗，不同年份檢驗結果卻不同」。改善報告的費用往往比建置的經費還要高，他每天都在想到底要不要封閉這些器材，覺得很困擾。

新北市幼兒教保發展協會理事長江束希望，法規應該要落實在務實規範上，這套法令只是便宜行事、便於管理，希望未來的新規定能有信賴保護原則。

對於有與會者認為，只剩下一年時間，國內檢驗公司可能數量不足，台灣檢驗科技股份有限公司經理鄭英昌說，其實大家也都在觀望檢驗工作，「我們沒那麼多工作」，人力其實是充分的。他們在102年就有問大家要不要做檢驗，回應卻很冷漠。

「兒虐案大家都動起來，孩子在遊戲場受傷，我們難道不該關心嗎？」靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴指出，根據校安中心數據，在國小和幼兒園階段，校園意外事件中，運動遊戲傷害件數，10年來成長5倍。「剛剛大家說標準過於嚴苛，現在標準現在只是防止死亡，這樣很嚴格嗎？」

衛福部社會及家庭署代理組長林資芮回應，3年緩衝期是否延長？會再邀業者討論，也會與標檢局研議修改國家檢驗標準是否可行？至於幼兒園兒童遊戲設施要不要獨立管理？也會再與教育部討論。

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