現任區域立委選區大多單純 國民黨最快3月下旬提名

2019-01-24 19:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委在中常會上提出攸關明年總統副總統、立委提名的建議案，國民黨組發會主委李哲華今天說，經盤點，現任區域立委選區有競爭者的選區不多，組發會在農曆年後會提報中常會成立立委初選中央提名協調小組，若無競爭者的選區，最快3月下旬就可確定提名，讓選將提早備戰。

國民黨中常委李昭平前天在中常會提出建議案，攸關立委提名的部分，認為優先辦理17位區域立委提名作業，另建議訂定「公職人員二分之一條款」，各級民意代表任期未超過一半，不得登記參加其他公職黨內初選，形同限制現任議員挑戰立委寶座，觸動黨內敏感神經。

李哲華說，他不適合解讀中常委的提案，不過，立委提名的部分現在已在作業，1月18日已請各縣市黨部盤點，詢問立委和有意參選者對於提名時程的看法，一般而言，在比較單純的選區例如苗栗、南投共4席，目前無人要挑戰現任立委，就會越快提名，不會分梯次，是採彈性提名。

李哲華指出，在農曆年後2月中、下旬，組發會會報請中常會成立由副主席曾永權、郝龍斌等人組成的中央提名協調小組，負責立委提名作業，若選區無競爭者，3月16日所有立委補選結束後，會馬上公告開放登記，若確定只有現任區域立委登記，最快3月下旬就可提名。

李哲華也說，目前只是初步盤點，但在農曆年期間，有些想選的同志就會慢慢浮現，現在還說不準；黨中央不是故意把時程延後，而是要農年後才有充分訊息去判斷有誰想選、在什麼時間點處理提名。

經黨內初步評估，國民黨現有17席區域立委的部分，在台北市、桃園市、新竹縣等選區，約有6席現任立委的選區較為複雜，可能有改變選區的狀況或有人挑戰現任立委，但情況複雜的選區並不多，大部分現任立委的選區都比較單純。

對於「公職人員二分之一條款」，李哲華認為，除非訂「日出條款」，明訂下一屆實施，那還可以討論，否則就組發會的立場，要在這屆馬上實施所謂的二分之一條款，組發會不表贊同，會在相關黨內討論表達反對立場。

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