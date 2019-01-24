蔡英文輔選何志偉 拜託長者查證假訊息加她臉書、LINE

2019-01-24 17:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩3天，總統蔡英文下午與民進黨候選人何志偉參拜海光宮，蔡推薦何是「最貼近民意、最打拚的少年人」，呼籲現場鄉親長者與鄰居週日出來投票；語末，蔡不忘提及，扭曲、惡意、不確實消息一直傳，會傷害民主，呼籲大家一起澄清、查證訊息，最重要「拜託你們加入蔡英文的LINE和臉書」。

蔡英文至海光宮參拜，現場湧進上百位綠營支持者、高喊總統加油。何志偉父親陳勝宏開場致詞提及，相信各位的心聲、總統心意，神明看得到，除保佑闔家平安、國富民安，也保佑蔡總統2020順利連任、何補選順利當選；這次何參選，「大家在媒體都有看到被柯、韓夾殺」，拜託大家伸出溫暖的手，手一定要拉一下，「母湯被夾殺」，讓何順利當選。

陳勝宏提到台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜韓夾殺時，何志偉正與蔡英文聊天，而蔡始終維持笑容點頭。稍後，何致詞提到，剛剛跟總統說他2個月瘦了10公斤、還曬黑，「真的很骨力」，他也認為台灣總統很辛苦，台灣要贏，就支持蔡英文、給蔡最溫暖鼓掌。

蔡英文致詞除推薦何志偉是「很打拚少年家」。她也說，民進黨有成功、也有失敗，失敗過就更堅定、打拚，所以去年11月24日選完就全面檢討什麼地方做的不夠、做不舒適或做錯，執政團隊也做了調整，現在又重新開始，盼執政團隊更貼近民意、更照顧國家跟人民，讓人民覺得更安全，也盼經濟可繼續發展，經濟發展結果可分享給大家。

語末，蔡英文提到，趁這機會拜託，大家都有手機、都在照相，常常很多訊息會進來，有的是真的、有的是假的，有假訊息要趕快去查證，「拜託你們是不是加入蔡英文的lin和臉書，我會隨時就給你們最即時、正確的資訊，都答應我喔！等下留下來，何志偉教你們。」

蔡英文還說，民主社會是自由社會，我們尊重言論自由，希望每一個人可獨立判斷、做自己的決定，但判斷時最重要是資訊要正確，若資訊不正確，就沒有真正民主，守護民主最重要是資訊正確；外界很多消息有很多扭曲、惡意、不確實消息一直傳，民主會受到傷害，為了台灣民主價值，大家一起澄清、查證訊息，最重要參加蔡英文的臉書跟line。

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