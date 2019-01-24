常被問「外省人台語怎麼這麼好」？ 謝龍介曝光原因

2019-01-24 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市議員謝龍介有著一口流利的台語，被網友封為「台語之神」。昨日謝龍介接受專訪時指出，外界流傳他是外省人，從小跟台灣小孩一起長大，才有一口流利的台語，但其實他是「土生土長的台南人」。

謝龍介接受節目《POP撞新聞》專訪時，主持人黃暐瀚問謝龍介是不是如傳聞所說，是從小跟台灣小朋友一起長大的外省人？謝龍介表示，自己是在赤崁樓旁出生的「正港台南人」，他也打趣表示，自己有一次捲起舌頭講話，結果被高雄市政府兩岸小組副召集楊秋興稱讚「你真了不起，外省人台語還講的那麼標準」，令他相當無奈。

謝龍介表示，自己台語能力不錯的原因，除了從小環境影響外，自己平常也會增進自己的台語能力，現場他也拿出了隨身攜帶的一本《彙音寶鑑》，表示自己有時間就會翻書以求精進；對於黃暐瀚翻閱後表示「自己都看不太懂」，謝龍介表示，要以45音去認識台語才是正確的，「我是台灣人，我兒子也是台灣人，怎麼可以我兒子還要用羅馬拼音，才能學台灣話」？

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