共機今傳又擾台！ 我國空軍戰管這2字廣播超霸氣

2019-01-24 17:30

首次上稿：16:41

更新時間：17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍軍機繼前天（22日）繞台後，今（24日）上午又再度現蹤！對此，國防部稍早證實，中國解放軍上午派出空警500軍機、轟6轟炸機等各型機多架接近台灣外圍空域。另有媒體報導，今上午10點01分起，共機侵入我國東南方防空識別區，我空軍地面戰管人員立即用無線電廣播「警告」，其中多次堅定說出「注意！」2字，語調感覺相當霸氣。

據《蘋果日報》報導，今天上午10點起至11點53分，有業餘無線電玩家錄到我國空軍戰管人員的廣播，分別進行了3次，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣東南海域、高度8100公尺的中共軍機『注意』，你已進入我中華民國防空識別區，立即右轉脫離。」

較特別的是，我國戰管人員今天對共機廣播時，語氣非常堅定，還不時在特定字句上加重語氣，包含「注意」這2字，氣勢十足，讓人聽了非常振奮。而在過程中，10點09分時有一個模糊不清的回應「....離開。」但是否是共機飛行員的回應仍無法確定。

報導指出，10點01分、11點36分與11點53分等3次我空軍戰管人員進行廣播，共機的位置皆位於台灣東南方海域。

對此，國防部表示回應，中國解放軍空警500軍機、轟6轟炸機等各型機多架，今上午自中國南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。「中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，請國人安心」。

至於有「火腿族」疑收錄我國戰管對共機的喊話，國防部則表示，對話是否為真，目前仍真偽難分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/