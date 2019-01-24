新黨開記者會挺鄭惠中 支持者持棍巡場找「綠媒」

2019-01-24 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君引發各界譁然，也陸續被起底，傳出住豪宅、加入統促黨等爭議。鄭惠中今天在新黨多位幹部陪同下召開記者會表示將對散播不實訊息的網友、媒體追究法律責任，不少支持者大喊「打倒民進黨政府、擊垮綠色媒體」，其中一名中年男子手持兩支棍棒穿梭記者間，一邊詢問「三立記者在哪？我要打他！」雖未成真，但仍造成恐慌。

新黨主席郁慕明日前在臉書發文力挺鄭惠中，大讚她「維護忠孝節義」，還呼籲大家「力挺愛國藝人鄭惠中女士」，今天新黨又召開記者會大力聲援鄭惠中勇於承擔、道歉，鄭惠中強調，自己只針對行為道歉，一提到轉型正義立刻痛罵：「不懂恩情的人，我恨他們好不好，在我心中是轉型不義」，一旁支持者罵「欺師滅祖」，她還點頭說「欺師滅祖，沒錯」。

記者會上，鄭惠中聲淚俱下控訴自己被媒體冤枉住豪宅，她不過是分租朋友的房子，卻被扭曲成說謊，逼得必須出面告訴大家自己過得多慘，「康凱說要把我逐出演藝工會，我根本沒加入好不好，早就沒去了，周遊還說我求她給我戲演，我也是有自尊的，我沒有」，有支持者高喊「鄭姐加油！」但也有人大喊「假新聞！打倒民進黨政府！擊垮綠色媒體！」

不過，誇張的是，記者會開始前，一名攜帶2支棍棒的老翁在記者間遊走，不斷大喊：「三立記者在哪？我要打他！出來跑新聞就要承受得住！」眼見無人搭理，他開始一一詢問記者「你是不是三立的」，後來是一名被問到的記者回應「我只有兩粒」逗得老翁大笑、轉移注意力，才沒繼續到處尋覓。

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