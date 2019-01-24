藝人瑞莎秀國民身分證 成為正港台灣人

2019-01-24 16:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕烏克蘭來台發展藝人瑞莎順利取得我國國民身分證，她今日在臉書秀出熱騰騰的台灣身分證照片，並提及「我是正港的台灣人。只能說謝謝你們！」

內政部臉書官方帳號更至瑞莎臉書回文，「親愛的瑞莎用戶您好：您的身分已被重新設定為台灣人。」

內政部也表示，瑞莎熱愛台灣這塊土地，與國人結婚生子，在台居留天數已符合規定，並在移民署協助下申請取得定居證，也可至戶政事務所辦理設籍和領取身分證，「政府敞開雙手，歡迎認同台灣、熱愛台灣的瑞莎，加入成為正港台灣人。」

內政部說明，依照「入出國及移民法」規定，外國人歸化取得我國國籍，以台灣地區無戶籍國民身分在台灣連續居住1年，或居留滿2年且每年居住270天以上，或居留滿5年且每年居住183天以上，當事人就可向移民署申請定居，拿到定居證後，便可於當日至戶所辦理初設戶籍登記，並同時領取身分證。

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