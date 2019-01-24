南市議員稱「有個團體叫NGO」 網諷：還有個組織叫Government

2019-01-24 16:29

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議員林燕祝昨日在議會質詢指稱「有一個團體叫NGO」。影片公布後被基進黨南市黨部「提醒」NGO不是團體而是英文縮寫，網友也反諷「還有個組織叫Government」。

林燕祝日前處理一件疑似虐童案的選民服務且在處理時開啟直播，意外地讓案件當事人個資及社會局主管資訊曝光。為此，台灣南方社會力聯盟、勵馨基金會、伊甸基金會、林澄輝基金會、性別平等促進會及社工師公會等NGO組織（Non-Governmental Organization，非政府組織）也在事發不久後，到議會遞交陳情書，要求議長郭信良約束議員行為，民代不該變成網紅。

林燕祝昨日在議會質詢重提此事，但卻說「昨天有一個團體叫NGO，我去搜尋他所有的資料，我搜尋不到他對虐童個案，被安置的家庭有去做關心。」基進黨南市黨部今日「提醒」林，NGO不是一個團體，而是非政府組織的縮寫，還說期待在不久的未來，可以看到更多更「精彩」的質詢。

網友也諷刺，「問政水準跟黃昭順問浪漫台三線，是哪3條線一樣而已」、「台灣有個行政組織叫Government」、「請中選會跟韓國瑜市長學習，英檢沒過的，應該不能選議員。」

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