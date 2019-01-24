民主深化、去蔣改風化！ 童仲彥：「中正廟」改成性專區

2019-01-24 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中日前出席餐會時，聲稱不滿文化部「去蔣化」、推動廢除中正紀念堂，竟掌摑文化部長鄭麗君，引發各界譁然。對此，致力於推動「性專區合法化」的前台北市議員童仲彥建議，可以將「中正廟改為性專區」。

鄭麗君22日出席關懷資深藝人餐會，卻被不滿推動去蔣化、廢除中正紀念堂的資深藝人鄭惠中當眾呼巴掌。鄭惠中事後向媒體透露動手原因，表示不滿鄭麗君推動去蔣化、廢除中正紀念堂，還說「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」。鄭惠中當晚赴台北地檢署說明事發經過，訊後被依涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱等3罪諭令限制住居。

致力推動性專區合法化，也曾擔任空氣性愛評審推廣，並計畫成立台北市性專區推動協會的前北市議員童仲彥，針對鄭惠中掌摑一事，23日也在臉書PO出鄭惠中的照片與打油詩表示，「義警艷星鄭惠中，青春永駐懷蔣公，中正廟高掛紅燈，性專區就靠阿童」。

他認為，「中正廟改為性專區，掌摑事件圓滿落幕」，還強調「民主再深化，去蔣改風化，請將中正廟改為性專區」。文章一出立刻引發網友熱議，有人說「真男人阿童，童家拳暴打中正廟」、「議員多元發展 好詩好濕」、「精闢又有效」、「這才是我們要的文化部長，風化即是文化啦」，也有人建議「阿童快推技術士證照」。

對於網友熱烈回應，童仲彥今（24日）天下午再發文說，「現有的市民運動空間，與文藝表演空間也應兼顧，如何能找出最有效的改造方式，我們一定要從民主深化及人性風化等角度多加討論」。

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