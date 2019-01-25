為何與王世堅水火不容？柯P自爆這件事逼出「柯黑大將軍」

2019-01-25 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲與市議員王世堅恩怨糾葛已久，2人時常透過媒體隔空交火。日前柯文哲接受專訪時自爆，自己與王世堅是因為「晴光市場」事件結仇；對此，王世堅則痛斥，柯文哲故意將他的監督與質疑說成是私人恩怨。

柯文哲在電視節目專訪時說，自己當時剛選上台北市長一個月，因為擔心晴光市場屋頂年久失修，有公安上疑慮，因此下令拆除。當時王世堅帶攤販來陳情，但是自己新官上任，處事「不夠世俗」，看到「老議員想欺負新市長」，當場就拍桌要警察把王世堅送出去，沒有給他面子，造成2人關係絕裂。

柯文哲說，曾有人建議他找個機會開一桌，讓大家一起吃飯，修補關係，但是他在台大教授當久了，不習慣與人交際，因而作罷，王世堅也就此下不了台，才會一路罵到現在。柯文哲也強調「這是私人恩怨」。

對此，王世堅昨（24）日在臉書發文，痛批柯文哲「刻意將對他的強力監督與質疑，惡意窄化轉化為私人恩怨，故意扭曲事實，掩蓋他近期罄竹難書的惡質言行」，他也說，當初晴光市場事件已是柯文哲上任9個月以後的事了，何來一個月之說？王世堅質疑，「這9個月的時間，自己強烈的監督、批判，柯文哲又該當如何解釋？」

王世堅也駁斥「老議員想欺負新市長」的說法，他說，市長應「鋤強扶弱，保護市井小民」，但柯文哲是「欺善怕惡，專找小市民麻煩」。王世堅說，自己完全不接受柯文哲將他的監督與質疑，故意說是「私人恩怨」，他也認為，這完全顯示出柯文哲暗黑性格的卑劣，此舉不但無助於市政、更傷害了民主政治監督制衡的基本精神。

王世堅臉書全文

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