政院擬禁用中資產品 鄭文燦：沒理由網路門戶洞開

2019-01-24 15:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國華為引發資安危機，行政院決定跟進並擴大禁用中國科技產品。桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅今日皆表達力挺中央的決策，強調一切配合中央，鄭文燦表示，網路國土安全是全世界重視的課題，「沒有理由我們在網路世界門戶洞開，資安產品採購規範若不能用華為，我們就不使用」。

鄭文燦、林智堅今日下午北上，陪同民進黨北市士林大同區立委補選候選人何志偉徒步到迪化街的年貨大街掃街拜票，行前接受媒體訪問。

媒體問到有關行政院決定政府公家機關禁用中國科技產品一事，林智堅先是表示，新竹市政府每年都會投入一定預算經費做好資安工作，未來也會配合中央政策，因為有中資背景的資安設備或設施，可能造成的資安漏洞，一切配合中央政策。

鄭文燦則指出，網路的國土安全是全世界都重視的，行政院對資安也十分重視，資安產品假如有木馬程式、後門程式或晶片設計有問題，當然會造成資安防護重大的缺失，因此中央政府與地方政府都重視。

鄭文燦說，目前對資安產品有訂定採購規範，若未來採購規範不能用華為產品，他們就不使用。鄭強調，網路的安全仍是全世界重視的課題，沒有理由我們在網路世界門戶洞開。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/